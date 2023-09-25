Hatay'ın Dört ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dört ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 KR 760 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler araçta çıkan yangını söndürürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. - HATAY