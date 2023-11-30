Hatay'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde park halindeki bir araç alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY