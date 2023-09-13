Hatay'da otomobilin menfeze uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin menfeze uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatay'da otomobilin menfeze uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırkhan- Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki menfeze uçtu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni morga götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil