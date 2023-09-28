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Hatay'da Otomobil Devrildi ve Alev Aldı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hatay'da E.G kontrolündeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.