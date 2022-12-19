AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından öğrenciler ve veliler zor geçen gecen ardından okulların tatil olup olmadığını merak etti. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık Pazartesi deprem nedeniyle Hatay'da okullar var mı, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre saat 21.13'de Hatay'da merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan bir deprem yaşandı. Depremin ardından panik olan vatandaşlar sokaklara kendini atarken, öğrenciler ise okulların olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık Pazartesi deprem nedeniyle Hatay'da okullar var mı, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı? İşte detaylar haberimizde...

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Şu an için Hatay'da 19 Aralık Pazartesi yani yarın okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar bulunmuyor. Karar alındığı takdirde Hatay Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapılacak.

HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.