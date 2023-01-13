Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı.Peki, Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Hatay'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hatay deprem şiddeti ne? Hatay kaç büyüklüğünde deprem oldu?Detaylar haberimizde...

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

Suriye'nin İdlib kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak açıklarken, sarsıntı Hatay'dan da hissedildi.