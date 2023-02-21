Dünkü depremde kaç kişi öldü? Hatay'da kaç kişi vefat etti? Dün Hatay depremlerinde kaç kişi öldü? Kaç yaralı var?

Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı kenti vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Peki, Hatay'da kaç kişi vefat etti? Dün Hatay depremlerinde kaç kişi öldü? Kaç yaralı var? Dünkü depremde kaç kişi öldü?

20 Şubat tarihinde Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilen deprem bölgeleri yeni bir depremle sarsıldı. Meydana gelen depremde can kaybı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Hatay'da kaç kişi vefat etti? Dün Hatay depremlerinde kaç kişi öldü? Kaç yaralı var? İşte detaylar haberimizde...

HATAY'DA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Depremde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 kişi yaralandı. Üst üste yaşanan depremlerin ardından helikopterle Kahramanmaraş'tan Hatay'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumu aktardı.

Soylu, "Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli." diye konuştu.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.