Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelmekte olan deprem sebebiyle Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hatay'da depremin şiddeti kaç, ne kadar?

Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, 9 kasım tarihinde gerçekleşen deprem ile birlikte birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve internet üzerinde araştırma konusu oldu. Hatay ve çevre iller başta olmak üzere birçok kişi depreme dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hatay'da depremin şiddeti kaç, ne kadar?

HATAY'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntının ardından çok sayıda kişi sokak ve meydanlara çıktı. AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.