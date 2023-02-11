Hatay'da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı Genel Haberleri Hatay'da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı Tülin teyze iyileşince kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan... Hatay'da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı Tülin teyze iyileşince kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi HATAY - Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Tülin Güzeloğlu'nun enkazda görüntüleri kameralara yansıdı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 8 katlı Ahmet Gürses apartmanı yaşayan 57 yaşındaki Tülin Güzeloğlu deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Tülin Güzeloğlu 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kuşadası, Şimşekler ve Meksika arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 96 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Tülin Güzeloğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Hatay Genel Haberler

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