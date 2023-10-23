Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 248 küçük altın sikke, 15 sikke ve diğer çeşitli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Evde Yapılan Aramada 8 Bin 248 Küçük Altın Sikke Ele Geçirildi

Hatay'da bir evde yapılan aramada 8 bin 248 küçük altın sikke ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim Pazar günü Kırıkhan ilçesinde bir şahsın evinde arama yaptı. Aramada, 8 bin 248 küçük altın sikke, 15 sikke, 2 halka küpe, 4 yüzük parçaları, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 5 uçlu yuvarlak bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - HATAY