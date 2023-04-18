- Hatay'da enkazların gölgesinde bayram hazırlığı Hatay'da az sayıda esnaf bayrama hazırlanıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce iş yerinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da tarihi Uzun Çarşı'daki iş...

- Hatay'da enkazların gölgesinde bayram hazırlığı

Hatay'da az sayıda esnaf bayrama hazırlanıyor

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce iş yerinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerlerini açabilen az sayıda esnaf hem Kurban Bayramı'na buruk giriyor hem de müşterilerini ağırlayarak eski günlerin hasretini çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden en çok etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, vatandaşlar Kurban Bayramı'na buruk giriyor. Binlerce iş yerinin yıkıldığı ilçede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerlerini açabilen kısıtlı sayıdaki esnaf, hem bayrama buruk giriyor hem de bayram günlerinin yanı sıra normal günler de yoğunluğun yaşandığı tarihi caddede müşterilerini ağırlıyor.

"Tekrardan kalkınacağız"

Müşterilerine hizmet vermeye devam eden kısıtlı sayıdaki işletmelerden süt ve süt ürünlerinin satıldığı yöresel iş yerinin sahibi Abdullah Güllaç (24), "Genellikle şehir dışına çıktığı için insanlarımız, yoğun bir kargo siparişimiz var. Türkiye'nin her yerinde müşterilerimize kargolarını güvenlik bir şekilde hazırlayarak, birkaç günde kendilerine ulaştıracağız. İçimiz buruk ama Allah'tan gelen bir durum bu. Çalışmaya başladık, tekrardan kalkınacağız" dedi.

Hatay'ın Ramazan'a özel tatlısı Küncülü Helva işletmecisi Şahap Fansa ise "Felaketten sonra böyle olmasını beklemiyorduk. Hataylı olup da depremden dolayı il dışına çıkan müşterilerimiz bayramdan dolayı arıyorlar ve özellikle Kömbe, Ramazan Helvası ve Helva Köpüğü ürünlerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. 3 gün süresince kargoları hazırlamak için çalışacağız. Yarına kadar 300 kilo kadar siparişimizi hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.