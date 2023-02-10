Hatay'da deprem sonrası camiler mahzun kaldı Genel Haberleri Hatay'da deprem sonrası camiler mahzun kaldıHATAY Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem sonrası Hatay'da hasar gören ve minareleri yıkılan camiler mahzun kaldı. Hatay'da deprem sonrası camiler mahzun kaldı HATAY Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 deprem sonrası Hatay'da hasar gören ve minareleri yıkılan camiler mahzun kaldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da camilerde büyük hasar alarak minareleri yıkıldı. Camiler cuma namazında mahzun kalırken depremin verdiği hasar ise drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Kahramanmaraş Hatay Genel Haberler

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