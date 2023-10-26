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Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim bugün Hatay'da deprem oldu mu? Kandilli son depremler listesi!

Hatay'da deprem nerede oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim bugün Hatay'da deprem oldu mu? Kandilli son depremler listesi!