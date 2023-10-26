Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim bugün Hatay'da deprem oldu mu? Kandilli son depremler listesi!
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Hatay'da deprem nerede oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim bugün Hatay'da deprem oldu mu? Kandilli son depremler listesi!
Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Hatay'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim bugün Hatay'da deprem oldu mu? Kandilli son depremler listesi!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
26 Ekim günü Hatay'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ