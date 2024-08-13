Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Hatay'da nerede deprem oldu?

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HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Türkiye'de Hatay, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, depremden kaynaklanan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12.08.2024 Pazartesi saat: 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye)merkezli5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup , ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi'ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."