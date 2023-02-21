Hatay'da deprem mi oldu? Hatay depreminde kaç kişi öldü? Ölüdeniz fay hattı hangi bölgelerden geçiyor?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından çok sayda hasarlı bina yıkıldığı öğrenildi. Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar Hatay'da deprem mi oldu? Hatay depreminde kaç kişi öldü? Ölüdeniz fay hattı hangi bölgeliden geçiyor? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Depremler nasıl oluşur? Ölüdeniz fay hattı nerede? Ölüdeniz fay hattı hangi ilerden gecer?

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki deprem büyük bir yıkıma neden olmuştu. 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından 20 Şubat akşamı saat 20.04 ve saat 20.07'de Hatay'da iki deprem daha meydana geldi. Hatay'da meydana gelen depremler bölgede korku dolu anlar yaşatırken bir süre önce tamamlanan arama kurtalma faaliyetleri meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından yeniden başladı. Deprem anıda bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem hakkında önemli açıklamada bulundu. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? Hatay depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Ölüdeniz fay hattı hangi bölgeden geçiyor? Detaylar haberimizde

HATAYDA DEPREM Mİ OLDU?

Depremin şokunu atlatamayan Hatay dün akşam bir kez daha sallandı. Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

HATAY DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inindurumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI HANGİ BÖLGEDEN GECİYOR?

Ölüdeniz fayı Yayladağı'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir