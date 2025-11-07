Haberler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti kaç, merkezi neresi 7 Kasım Cuma?

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti kaç, merkezi neresi 7 Kasım Cuma?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da bir süre önce meydana gelen deprem, bölgede hissedilir bir sarsıntıya neden oldu. Yaşanan bu yer sarsıntısının ardından vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" gibi sorularla sosyal medya ve arama motorlarına yönelerek bilgi arayışına girdi.

Hatay'da aniden hissedilen bir deprem, vatandaşları tedirgin etti. Meydana gelen sarsıntının hemen ardından, kentin dört bir yanından gelen ihbarlarla birlikte, bölge sakinleri depremin merkez üssünü ve detaylarını öğrenmek için hızla harekete geçti.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı son verilere göre, bugün saat 15.35'te Hatay'ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 13.22 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Yaşanan sarsıntı, bölge sakinleri üzerinde tedirginlik yarattı. Depremin etkisiyle evlerinden çıkan vatandaşlar, güvenli bir alan arayışıyla sokaklara ve açık alanlara yöneldi. İnsanlar, enkaz riskinden uzak durmak için binaların olmadığı boş arazilerde ve parklarda toplanarak sarsıntının yarattığı endişeyi atlatmaya çalıştı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yapılan ilk incelemeler neticesinde, depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, sarsıntının yıkıcı bir etki oluşturmadığını ve kent genelinde maddi hasar bulunmadığını bildirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.