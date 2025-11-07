Hatay'da deprem mi oldu? Hatay deprem şiddeti kaç, merkezi neresi 7 Kasım Cuma?

Hatay'da aniden hissedilen bir deprem, vatandaşları tedirgin etti. Meydana gelen sarsıntının hemen ardından, kentin dört bir yanından gelen ihbarlarla birlikte, bölge sakinleri depremin merkez üssünü ve detaylarını öğrenmek için hızla harekete geçti.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı son verilere göre, bugün saat 15.35'te Hatay'ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 13.22 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Yaşanan sarsıntı, bölge sakinleri üzerinde tedirginlik yarattı. Depremin etkisiyle evlerinden çıkan vatandaşlar, güvenli bir alan arayışıyla sokaklara ve açık alanlara yöneldi. İnsanlar, enkaz riskinden uzak durmak için binaların olmadığı boş arazilerde ve parklarda toplanarak sarsıntının yarattığı endişeyi atlatmaya çalıştı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yapılan ilk incelemeler neticesinde, depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, sarsıntının yıkıcı bir etki oluşturmadığını ve kent genelinde maddi hasar bulunmadığını bildirdi.