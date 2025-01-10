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HATAY'DA DEPREM! Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 10 Ocak Hatay'da nerede deprem oldu?

HATAY'DA DEPREM! Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 10 Ocak Hatay'da nerede deprem oldu?
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Hatay'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Hatay'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 10 Ocak Hatay'da nerede deprem oldu?

Hatay'da deprem mi oldu ve Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Hatay'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Hatay'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 10 Ocak Hatay'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13,3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı komşu illerde de hissedildi.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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