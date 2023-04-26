Hatay'da Defne Devlet Hastanesi yükselmeye başladı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaraları bir nebzede olsa saracak Defne Devlet Hastanesi yükselmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da hem depremin yaraları sarılıyor hem de yeni projeler hızla yükseliyor. Depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastanede zemin çalışmalarının ardından yükselmeye başladı. Hastane inşaatında 700 işçi çalışırken 10 Mayıs 2023 tarihinde sonra açılışının gerçekleşeceği öğrenildi.