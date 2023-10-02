Hatay'da çiftçilik yapan kadınlara destek için bisiklet turu

Türkiye'de 6 Şubat depremlerinin etkilediği kentlerden biri olan Hatay'da, geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan kadınlara destek olmak amacıyla Kuşadası Rotary Kulübü tarafından başlatılan projeye dikkat çekmek için Hollanda'nın Enschede kentinden bisikletle tura çıkan Sümeyye Şahin'in son durağı Kuşadası oldu. Yaklaşık 2 bin 400 kilometre pedal basan Şahin, Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Şardan Yamaç ile birlikte Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kuşadası Rotary Kulübü, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden sonra Hatay'da çiftçilikle uğraşan kadınlar için bir proje başlattı. Projede, geçimlerini topraktan sağlayan kadınlara fide, tohum ve organik gübre desteği verebilmek amacıyla Aydın Valiliği'nden alınan izinle bağış toplanmaya başlandı. Hollanda'da yaşayan Sümeyye Şahin de projeye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Eylül'de Hollanda'nın Enschede kentinden bisikletiyle tura çıktı. Yaklaşık 2 bin 400 kilometre pedal basarak Almanya, İsviçre ve İtalya gibi ülkeleri geçen Şahin, 1 ay süren bisiklet turunu dün Kuşadası'nda tamamladı.

Şahin, ziyaretinde Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ile bir araya gelerek projenin detaylarından bahsetti.

Kuşadası Rotary Kulübü'nün projesine destek verdiği için çok mutlu olduğunu belirten Sümeyye Şahin, "Ülkemiz maalesef 6 Şubat'ta çok kötü bir doğal afet yaşadı. Hatay'da ekonomik durumun yeniden eski haline dönmesi gerekiyor. Ayrıca depremzede kadınlarımızın da çalışmaya devam ederek ekonomik özgürlüklerini tekrar kazanmaları çok önemli" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, "Öncelikle Sümeyye Şahin'i duyarlı davranışından ötürü tebrik ediyorum. Kuşadası Rotary Kulübü de çok faydalı bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmış. Kuşadası Belediyesi olarak biz de yetki ve imkanlarımız dahilinde kendilerine gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu. - AYDIN