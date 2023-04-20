Hatay'da bayram yoğunluğu: Yakınlarına destek olmak için geldiler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'dan afet sonrası giden çok sayıda vatandaş ile onlara destek olmak isteyen yakınları Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine döndü.

Hatay'da bayram yoğunluğu: Yakınlarına destek olmak için geldiler

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'dan afet sonrası giden çok sayıda vatandaş ile onlara destek olmak isteyen yakınları Ramazan Bayramı nedeniyle memleketlerine döndü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında büyük yıkıma uğrayan Hatay'da farklı illere giden çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için geldi. Otogarda uzun süre sonra yoğunluk oluştu. Depremin üzerinden geçen zaman içerisinde farklı illerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, şehirdeki yakınlarına destek olmak için geldiklerini kaydetti.

"Bu durumda bayram olmaz"

Yakınlarına yardım için gelen Sabahattin Karagöl isimli vatandaş, deprem sonrası ilk kez Hatay'a geldiğini ifade ederek, "Antakyalıyım ama İstanbul'da çalışıyorum. Bütün ailem burada, evler yıkıldı, zor durumdalar. Bende şimdi buraya yardım etmeye ve bayram ziyareti için geldim. Ailemi görüp yardım edeceğim. Buruk bir bayram yapacak bir şey yok bu durumda bayram olmaz" dedi.

Hatay'a gelen vatandaşlardan Sezer Hüzmeli ise, "Bayram için geldik yakınlarımız zarar gördü yanlarında olmak istedik. Hepimiz için kötü oldu. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.