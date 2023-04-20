Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda hüzün hakim Gönüllü Kuran-ı Kerim okuyan vatandaş Kurban Ali Çelik: "Ben Kuran-ı Kerim okuyarak teselli etmeye geldim" Depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal: "Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum" Kahramanmaraş merkezli meydana...

Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda hüzün hakim

Gönüllü Kuran-ı Kerim okuyan vatandaş Kurban Ali Çelik:

"Ben Kuran-ı Kerim okuyarak teselli etmeye geldim"

Depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal:

"Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum"

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşların bulunduğu mezarlıklarda arefe günü büyük hüzün yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında büyük yıkıma uğrayan Hatay'da mezarlıklar bayram öncesinde doldu. Hatay'da yaşayan yada farklı illerden yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar gün boyu Kuran-ı Kerim ve dualar okudu. Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gün boyu farklı ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu.

"Ben Kuran-ı Kerim okuyarak teselli etmeye geldim"

Mezarlığa gönüllü gelerek vatandaşların yanında olan ve dualar okulan Kurban Ali Çelik, mezarlıkta yaşadığı duygu dolu anları şöyle anlattı: "Bugün buraya Allah için geldim. Hem Kuran-ı Kerim okuyayım hem de teselli etmek için geldim. Burada küçük kardeşimiz Berat'ı gördük. Dedesi için ağladığını gördük. Biz başını okşadık. Kabir kapısının cennete açılan bir bahçe olduğunu söyledik. Biz iman etmişiz. Bir teyze vardı. Mezarın balında Kuran-ı Kerim okuyabilir miyim? Dedim. Okuduktan sonra bir evladının daha olduğunu söyledi. Ona da Kuran-ı Kerim okudum. Teyze teselli buldu."

"Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum"

Hatay'da yaşanan deprem sonrasında 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal isimli vatandaş ise arefe gününü ailesi ile birlikte mezarlıkta geçirdi. Mezarları düzenleyen ve dua okuduklarını ifade eden Kartal, konuşmasının bir bölümünde duygularını şu şekilde ifade etti:

"Burada 16 yakınımız var. Mezarları bir düzenleyelim dedik. Bakım yapıyoruz. Yapacağımız da başka bir şey yok. Bol bol dua edeceğiz. Sonuçta Allah'tan gelen bir şey. Ben anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum. Yangın çıktı binalarında. Kardeşimin mezarı hala yok. Bekliyoruz. Allah'tan bir ümit. İnşallah oda bulunur."

"Almanya'dan izine gelmişlerdi, iki gün sonra döneceklerdi"

Kartal, depremde hayatını kaybeden amcaoğlunun koyu bir Hatayspor taraftarı olduğunu belirterek, "Almanya'dan gelmişlerdi. O gün babam teyzemin oğlu maça gitmişti. O gün son günleri olmuş bilemediler. İzine gelmişlerdi. İki gün sonra Almanya'ya döneceklerdi. Bu olay olunca ecelleri böyle oldu. Bizde Hatayspor atkısını ve Türk bayrağını koyduk. Bunlarla teselli bulacağız" diye konuştu.