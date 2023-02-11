Depremin etkisini en çok gösterdiği illerden biri olan Hatay'da baraj mı patladı? Merak ediliyor. Bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilen ve gündemde olan iddianın ne kadar doğru olduğu Hatay'da baraj mı patladı? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Peki, Hatay'da baraj mı patladı? Hatay'da baraj patladığı iddiası gerçek mi? Hatay'da baraj patladı mı, patlamadı mı?

Hatay'da baraj mı patladı? Sorusu, özellikle sosyal medyada meydana gelen iddiaların ardından merak edilmeye ve internet üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı. Peki, Hatay'da baraj mı patladı? Hatay'da baraj patladığı iddiası gerçek mi? Hatay'da baraj patladı mı, patlamadı mı?

HATAY'DA BARAJ MI PATLADI?

Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerin Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı. Bir anda yayılan "Baraj patladı" iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün" anonsuyla panik havası dağıldı.

BAKAN KİRİŞÇİ VE VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın.