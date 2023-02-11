Hatay'da artçı deprem mi oldu? Kandilli Hatay'da Doğanköy'de deprem mi oldu?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yıkılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Hatay'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Hatay'da artçı deprem mi oldu? AFAD Hatay'da Doğanköy'de deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da artçı depremler devam ediyor. Peki, Hatay'da artçı deprem mi oldu? AFAD Hatay'da Doğanköy'de deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar haberimizde...
HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli'den alınan bilgiye göre 11 Şubat 2023 Hatay Doğanköy'de saat 20.19'da 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana gelmiştir.
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
AFAD DEPREM LİSTESİ
AFAD'dan alınan bilgiye göre 11 Şubat 2023 Hatay Doğanköy'de saat 20.20'de 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana gelmiştir.
AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...