Hatay'da artçı deprem mi oldu? Kandilli Hatay'da Doğanköy'de deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yıkılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Hatay'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Hatay'da artçı deprem mi oldu? AFAD Hatay'da Doğanköy'de deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?