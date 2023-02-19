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Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor

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Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor

Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor Deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da, arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar önce yıkılıyor daha sonra ise enkazları kaldırılıyor.

Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor

HATAY - Deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da, arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar önce yıkılıyor daha sonra ise enkazları kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Deprem sonrasında yıkılan bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken çalışmalar tamamlanan binalar önce yıkılıyor ardından ise enkazı kaldırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Deprem Hatay Genel Haberler

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