Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İl genelinde 60 bölgede çalışma yapılıyor

HATAY - Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasının ardından ağır hasarlı binalardaki çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 60 bölgede ağır hasarlı olan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle yıkılan binaların enkazları, demirleri ayrıldıktan sonra kamyonlarla döküm sahasına götürüldü. Demirler ise tırlarla bölgeden taşındı. Bazı depremzedeler evlerinin yıkımını üzüntülü gözlerle takip etti. Çalışmalar dron ile de görüntülendi.

"İkinci bir yıkım"

Antakya Altınçay Mahallesi'nde 3 katlı evi yıkılan Mustafa Bulut, "Deprem anlatılmaz yaşanır. Depremde apartmanımız ağır hasar aldı, bir tarafı yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok. 26 yıllık birikimimizdi burası. Eşyalarım da zarar gördü, alamadım. Doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yerdi, çok üzüntülüyüm. Büyük yıkımı yaşadım, tekrar anıların yıkılması daha büyük bir yıkım" dedi.