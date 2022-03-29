Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Lütfü Savaş Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Hatay Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Hatay Büyükşehir BelediyeBaşkanı Lütfü Savaş gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye kimdir? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hangi partili?

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR

Doç. Dr. Lütfü Savaş 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1990 yılında mezun olmuştur. 1990-96 yıllarında Kayseri Develi ve Balıkesir Burhaniye'de Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 1996 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine başlamış, 2000 yılında uzman olmuştur. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne öğretim üyesi olarak girmiş, hastanenin Mikrobiyoloji Laboratuvarının kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev almak üzere memleketi olan Hatay'a geri dönmüş, burada kurucu başhekim yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevler üstlenmiştir. Akademik ve idari alanlarda pek çok deneyimi ve başarısı bulunan Lütfü Savaş 2007 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

Hemşehrilerine ve Antakya'ya daha fazla hizmet verebilmek amacıyla 2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daveti üzerine Antakya Belediye Başkanlığı'na aday olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş, başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda da çok sayıda hizmete imza atmıştır.

2014 yerel seçiminde yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aday olan Lütfü Savaş, yine halkın büyük desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu başarısını 2019 yerel seçiminde tekrar yenileyerek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş, Hatay'ın bir spor kenti olmasına da katkı sağlamış, Türkiye'nin ikinci büyük spor kompleksini şehre kazandırmıştır. Sporda elde ettiği başarılardan bazıları; Aba Güreşi Federasyonunun kurulması,Uluslararası Aba Güreşi müsbakalarının Hatay'da gerçekleştirilmesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının kurulması ve ardından iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanılması, Hatayspor'un 2020 yılında Süper Lig'e çıkarılmasıdır.

Savaş ayrıca 2017 yılında Hatay'ın EXPO-2021 organizasyonu ev sahipliğini veUNESCO Dünya Gastronomi Şehri ünvanını şehre kazandırmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalın'nda öğretim üyesidir.

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