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HATAY BELEN YANGIN SON DURUM | Hatay Belen yangın söndü son dakika! Hatay Belen yangın son durum nedir? Hatay Yangın Belen söndü mü son dakika!

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Hatay Belen yangın söndü son dakika! Hatay Belen yangın son durum nedir? Hatay Yangın Belen söndü mü son dakika haberleri! İşte detaylar…

Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre yangınlara açıklama geldi. Peki, Hatay Belen yangın söndü son dakika! Hatay Belen yangın son durum nedir? Hatay Yangın Belen söndü mü son dakika haberleri!

HATAY BELEN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Bakanlıktan gelen açıklamada "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.

HATAY BELEN YANGIN SON DURUM | Hatay Belen yangın söndü son dakika! Hatay Belen yangın son durum nedir? Hatay Yangın Belen söndü mü son dakika!

MERSİN YANGIN SON DURUM NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda yangınların kontrol altına alınmaya başladığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Yumaklı, "Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

HATAY BELEN YANGIN SON DURUM | Hatay Belen yangın söndü son dakika! Hatay Belen yangın son durum nedir? Hatay Yangın Belen söndü mü son dakika!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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