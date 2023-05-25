2019 Hatay yerel seçimleri kapsamında halk, belediye başkanını seçmek için sandığa giderken 15 ilçe belediye başkanını belirledi. Gündemde yer almakta olan sorular arasında son zamanlarda Hatay Belediyesi hangi parti? Sorusu da merak ediliyor. Peki, Hatay Belediyesi hangi parti? Hatay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş hangi partiden?

Mart 2019 Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları; Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı İbrahim Güler, Saadet Partisi'nin Ahmet Yılmaz, Demokratik Sol Parti'nin adayı Ercan Akpınar ve Vatan Partisi'nin adayı Yunus Özgür Yıldırım oldu. Peki, Hatay Belediyesi hangi parti? Hatay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş hangi partiden?

HATAY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Hatay yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı İbrahim Güler %42,81 oy alırken CHP'nin adayı Lütfü Savaş %55,16 oy alarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.