Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrasında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Hatay Antakya'da baraj iddiası gündeme geldi. Peki, Hatay baraj patladı mı? Hatay Antakya baraj patladı iddiası ne? Hatay'da baraj patladı iddiası doğru mu? İşte detaylar...

Hatay'da "Depreme dayanıklı" diye reklamı yapılan site yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmalarının sürdüğü bölgelerden olan Hatay'da barajın patladığı yönünde iddia gündeme geldi. Peki, Hatay baraj patladı mı? Hatay Antakya baraj patladı iddiası ne? Hatay'da baraj patladı iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

HATAY BARAJ PATLADI MI?

Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası kısa sürede gündem oldu. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, bölgede kısa süreli panik yaşandı. Antakya'da baraj olmadığını belirterek iddiaların gerçek olmadığını söyleyen ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu.