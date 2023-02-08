Hatay az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Hatay'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Hatay deprem mi oldu? Bugün Hatay merkezli deprem oldu mu? Hatay yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Hatay merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Hatay deprem kaç şiddetinde oldu? Hatay yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

HATAY MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi: