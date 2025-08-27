HATAY AYAĞA KALKIYOR ÇOCUKLAR MUTLULUKLA, HATAY HUZURLA BULUŞTU!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için Payas'a Türkiye'nin en büyük su oyun parkını kazandırdı. Başkan Mehmet Öntürk'ün öncülüğünde yapılan yatırımlar, plajlardan mesire alanlarına kadar kente yeni bir soluk getirdi.*

Çocuklara Moral Oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarmak ve çocukların psikolojisini desteklemek amacıyla örnek projeleri hayata geçiriyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Erol Yılmazgil, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu için Payas'ta Türkiye'nin en büyük su oyun parkını inşa ettik" dedi.





• Türkiye'nin en büyük su oyun parkı Payas'ta açıldı.

• Dörtyol ve Hassa 15 Kasım Parkı'nda modern su oyun alanları inşaası devam ediyor.

• Çocukların güvenle eğlenebileceği sosyal yaşam alanları oluşturuldu.

Yılmazgil, "Depremden etkilenen çocuklarımızın travmalarını hafifletmek ve onlara neşe dolu anlar yaşatmak en büyük hedefimizdi" diye konuştu.

Plajlar ve Mesire Alanlarıyla Yeni Sosyal Hayat

Hatay Büyükşehir Belediyesi yalnızca su oyun parklarıyla değil; vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla da öne çıkıyor:

• Modern plajlar yapıldı.

• Orman parkları ve mesire alanları inşa edilerek ailelere yeni nefes alanları kazandırıldı.

• İlçelerin giriş-çıkışlarında peyzaj düzenlemeleri ile kente estetik bir görünüm sağlandı.





"Vatandaşlarımızın Mutluluğu Önceliğimiz"





Daire Başkanı Erol Yılmazgil, yatırımların önceliğinin Hatay halkının mutluluğu olduğunu belirtti:

"Başkanımız Mehmet Öntürk'ün önderliğinde depremi yaşayan halkımızın moralini yükseltmek için dev projeler hayata geçirdik. Çocuklarımız için Türkiye'nin en büyük su oyun parkını yaptık. Plajlar, mesire alanları ve parklarla vatandaşlarımıza sosyal alanlar kazandırdık. Allah'ın izniyle daha büyük projelere imza atacağız."

Yeni Projeler Kapıda

Hatay Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde de sosyal yaşam alanlarını geliştirecek projeleri sürdürecek.

Yılmazgil, "Bugün çocuklarımız oyun parklarında kahkahalar atıyorsa, ailelerimiz plajlarda huzur buluyorsa, bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.