Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Antakya'da fabrika yangını neden çıktı? Hatay fabrika yangını söndürüldü mü?

Hatay Antakya fabrika yangın söndü mü, neden çıktı? Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Antakya'da fabrika yangını neden çıktı? Hatay fabrika yangını söndürüldü mü? Detaylar...

HATAY ANTAKYA FABRİK YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikadan patlama sesleri yükselirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Yangın, iş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüdü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, fabrikadan patlama sesleri yükseliyor. Yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

İMAMOĞLU: YANGINA İTFAİYE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangına müdahale edildiğini söyledi. İmamoğlu, Antakya'daki lastik fabrikasındaki yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor." dedi.

İşte bölgeden ilk fotoğraflar: