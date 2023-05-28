Hatay 2. tur seçim sonuçları! Hatay seçim sonuçlarında hangi cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde?
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Deprem bölgeleri arasında yer alan Hatay ili seçim sonuçları merak ediliyordu. Peki Hatay seçim sonuçlarında hangi cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, Hatay 2. tur seçim sonuçları!
Hatay 2. tur seçim sonuçları! Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Deprem bölgeleri arasında yer alan Hatay ili seçim sonuçları merak ediliyordu. Peki Hatay seçim sonuçlarında hangi cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, Hatay 2. tur seçim sonuçları haberimizde...
HATAY 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI
Hatay'da 2. tur seçim sonuçları şu şekildedir:
Recep Tayyip Erdoğan: %50.14
Kemal Kılıçdaroğlu: %49.86
Recep Tayyip Erdoğan 430.651 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 428.258 oy aldı.