Hat san ne zaman borsada işlem görecek? Hat san gemi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanır?
Halka arz takip eden vatandaşlar Hat san halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Hat san halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Hat san ne zaman borsada işlem görecek? Hat san gemi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanır? soruları aratıldı.
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Hat san halka arzın 20-21 Eylül'de işlem görmesi bekleniyor.
Halka arz 3.735.310 yatırımcıya dağıtıldı.
Hat-San halka arz katılım endeksi uygundur.
Hat san halka arz talep toplama tarihleri 14-15 Eylül olarak belirlendi.
Hat san hisse kodu #HATSN olarak belirlendi.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla halka arz satın alabilirsiniz.
Hat-San halka arz eşit dağıtım yapacak.
Hat san hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak.