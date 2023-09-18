Hat san ne zaman borsada işlem görecek? Hat san gemi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanır?

Halka arz takip eden vatandaşlar Hat san halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Hat san halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Hat san ne zaman borsada işlem görecek? Hat san gemi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanır? soruları aratıldı.