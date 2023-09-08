Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Enerji'nin halka arzına onay verdi. Hat-San Enerji'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne?ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar…
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Hat-San Enerji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Hat-San'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Hat-San halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…
Hat-San halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.
Hat-San Enerji hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak.
Hat-San Enerji hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.
Halka arz 44.300.000 lot veriyor.
Hat-San Enerji halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.