Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Hat-San Enerji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Hat-San'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Hat-San halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

HAT-SAN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hat-San halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

HAT-SAN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Hat-San Enerji hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak.

HAT-SAN BORSA KODU NEDİR?

Hat-San Enerji hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

HAT-SAN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 44.300.000 lot veriyor.

HAT-SAN EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hat-San Enerji halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.