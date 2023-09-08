Hat-San halka arz katılım endeksine uygun mu? Hat-San Gemi İnşaa halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay verdi. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar Hat-San halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, Hat-San halka arz katılım endeksine uygun mu? Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

Hat-San halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar Hat-San halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Hat-San halka arz katılım endeksine uygun mu? Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

HAT-SAN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hat-San halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Hat-San halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

HAT-SAN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hat-San halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

HAT-SAN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Hat-San hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak.

HAT-SAN BORSA KODU NEDİR?

Hat-San hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

HAT-SAN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 44.300.000 lot veriyor.

HAT-SAN EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hat-San halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.

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