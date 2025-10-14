Türkiye'nin sağlık camiasını sarsan, akıllara durgunluk veren bir olay: Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi gören genç bir hasta, tartıştığı hemşire tarafından hayatını kaybetti. Ancak bu ölüm, sıradan bir hastane vakası değil; doktor izni olmadan başka bir hastaya ait güçlü bir ilacın, sinirli hemşire tarafından bilinçli şekilde enjekte edilmesiyle gerçekleşti. Peki, Hastayı iğne enjekte ederek öldüren hemşire olayı nedir? Hastasına iğne enjekte ederek öldüren hemşire kimdir? Olaya dair detaylar haberimizde!

HASTASINA İĞNE ENJEKTE EDEREK ÖLDÜREN HEMŞİRE KİMDİR?

Gaziantep'te üç yıl önce yaşanan ve Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran trajik olayda, özel bir hastanede tedavi gören bir hasta, tartıştığı hemşire tarafından hayatını kaybetti. Olayda adı geçen hemşire, doktor izni olmadan başka bir hastaya ait ilacı hastaya enjekte ederek ölümüne sebebiyet verdi. Peki, hastasına iğne enjekte ederek öldüren hemşire kimdir?

Aslı Hemşire olarak tanınan kişi, özel Bossan Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanıdır. Kazazedeye yapılan müdahaleler sırasında, yaşanan tartışmanın ardından sinirlenerek yasak ve tıbben uygun olmayan bir ilaç enjeksiyonu gerçekleştirmiştir. Hemşirenin bu davranışı, hem etik hem de hukuki açıdan büyük tepki toplamış ve dava süreci başlamıştır. Olayla ilgili yapılan yargılamada, hemşirenin kasıtlı olarak hastanın hayatını tehlikeye attığı iddia edilmektedir.

HASTAYI İĞNE ENJEKTE EDEREK ÖLDÜREN HEMŞİRE OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te üç yıl önce yaşanan bu olay, tıp etiği ve sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları açısından büyük bir skandal niteliği taşıyor. Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi gören trafik kazası mağduru Abdurrezzak Baysal, yoğun bakımda takip edilirken yaşadığı bir tartışma sonrası hemşire Aslı tarafından öldürüldü.

Olayın detayları şöyle gelişti: Baysal ile hemşire arasında yaşanan tartışmada, hastanın hemşireye tükürmesi üzerine Aslı Hemşire sinirlenerek hastanın ağzını pike ile kapattı ve "Ben sana ne yapacağımı bilirim" diyerek tehdide bulundu. Ardından doktor izni olmadan başka bir hastaya ait entübe ilacından 2 cc alınarak Baysal'a enjekte edildi. İlacın etkisiyle hasta kısa sürede fenalaştı ve yaklaşık 45 dakika süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu trajik ölüm, hastane yönetimi ve mahkeme nezdinde büyük yankı buldu. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde tanık ifadeleri, hastane içi ihmaller ve etik dışı davranışlar ortaya kondu. Olay, sağlıkta etik ihlallerin ve hasta güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.