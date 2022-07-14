Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak. Vatandaşlar hangi hastanelerde güvenlik sistemi kurulacağını merak ediyor. Peki, Hastanelere güvenlik sistemi ne zaman kurulacak 2022? Hangi hastanelerde güvenlik sistemi olacak? Tüm hastanelerde olacak mı? Hangi hastanelerde giriş çıkışlarda güvenlik olacak? İşte bilgiler...

HASTANELERE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULACAK MI?

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin yankıları devam ederken, Sağlık Bakanlığı da doktor ve personellere şiddet olaylarına karşı yeni bir adım attı. 24 hastanede daha Kapı Güvenlik Sistemi'nin kurulduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni güvenlik uygulamasının hızla ülke geneline yayılacağını ifade etti.

Karakaya'nın ölümünün yankıları sürerken Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde atacağı yeni güvenlik önlemleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

HANGİ HASTANELERE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULACAK, NE ZAMAN?

Paylaşımında Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

Güvenlik sistemi zamanla Türkiye'deki tüm hastanelere kurulacak.

NE OLMUŞTU?

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü. Resmi makamlar, doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın cinayet sonrası intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Başından yaralanan doktor Ekrem Karakaya hemen ameliyata alındı ancak meslektaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.