Hastanelerde maske zorunlu mu? Sağlık ocağı, Hastane, Sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu devam edecek mi? - Haberler

Hastanelerde maske zorunlu devam ediyor mu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere "maske genelgesi" gönderildi. Genelgede, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabine'de kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı. Hastanelerde maske zorunlu mu? Sağlık ocağı, Hastane, Sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu devam edecek mi?

HASTANELERDE MASKE ZORUNLU MU 2022?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine maske genelgesi yolladı. Buna göre, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. Öte yandan valiliklere gönderilen genelgede salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, son günlerde vakaların 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği bilgisi verildi.

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında ise kullanım devam edilecek.

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