hastanelerde maske zorunlu mu?

Hastanelerde maske kalktı mı? Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Maske zorunluluğu, kapalı alanlarda kaldırılmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı maske kullanımına dair genelge ile üç gün art arda vaka sayısının 1000'in altına olması durumunda yeni kararların alınacağını duyurdu. Peki, hastanelerden maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler...

COVİD-19 salgın hastalığıile hayatımıza giren uzun süredir devam eden toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Son günlerde açıklanan Türkiye koronavirüs tablosunda vaka sayısı binin altında gerçekleşiyor. Peki, Hastanede maske takmak zorunlu mu? Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? İşte detaylar haberimizde...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, Maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

TOPLU TAŞIMADA MASKE KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanımına dair yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe yer verilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.

Daha önce iki gün peş peşe vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası Bakan Koca maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu. Üçüncü gün yani 29 Mayıs Pazar günü vaka sayısı da 864 oldu ve maske zorunluluğu kalktı.

HASTANELERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Öte yandan yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloda vaka sayısı 3 gün üst üste binin altına düştü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." dedi.