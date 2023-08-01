Hastanelerde grev var mı? Aile hekimleri grevde mi? Acil servislerde grev var mı? HEKİMSEN AÇIKLADI

Sağlık çalışanlarının talepleri ve yaşadıkları sorunlar gündeme gelmeye devam ederken, Hekimsen grev kararını açıkladı. Hastanelerde grev var mı, sorusunun yanıtı HEKİMSEN tarafından açıklandı. Peki, bugün hastaneler grevde mi? Doktorlar grevde mi, doktorlar çalışıyor mu? Aile hekimleri grevde mi? Acil servislerde grev var mı?

Hastanelerde grev var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, isteklerini sık sık gündeme getiriyor. Bu kapsamda doktorlar greve çıkıyor. Mayıs'ta doktorlar grevde mi? Doktorlar neden grev yapıyor?

HASTANELERDE GREV VAR MI?

Artan enflasyon, can güvenliği sorunu, memur maaş zammının yetersiz bulunması, ek ödemelerin kök maaşa yansıtılmayacak olmasına tepki gösteren aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları greve gidiyor. Bu kapsamda 1-2 Ağustos tarihleri arasında hizmet vermeyecekler. Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, gerek özlük hakları, gerek mali kayıplar nedeniyle eylemlilik sürecinin olduklarını anımsatarak, "Bir takım iyileştirmeler yapıldı ama sabun köpüğü gibi zamlar günümüz ekonomik şartlarına dayanmadı" dedi.

ACİL SERVİSLERDE GREV VAR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, gerek özlük hakları, gerek mali kayıplar nedeniyle eylemlilik sürecinin olduklarını anımsatarak, "Bir takım iyileştirmeler yapıldı ama sabun köpüğü gibi zamlar günümüz ekonomik şartlarına dayanmadı" dedi.