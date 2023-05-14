Hastanede tedavi gördüğü sırada "Oyumu vereyim de öyle öleyim" diyen Akgöz sandığa gitti Esenyurt'ta oy kullanan 94 yaşındaki Ali Akgöz, seçimin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada, "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleri ile tanınan...

Hastanede tedavi gördüğü sırada "Oyumu vereyim de öyle öleyim" diyen Akgöz sandığa gitti

Esenyurt'ta oy kullanan 94 yaşındaki Ali Akgöz, seçimin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti

İSTANBUL - Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada, "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleri ile tanınan 94 yaşındaki Ali Akgöz, Esenyurt'ta sandığa gitti. Akgöz, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temenni etti.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Ali Akgöz, "Oyumu vereyim de öyle öleyim" sözleriyle tanınmıştı. Tedavisi bittikten sonra taburcu olarak evinde istirahate çekilen Akgöz, bugün Esenyurt'ta sandığa gitti. Oy kullanma işlemini tamamlayan Akgöz, oy kabininden çıktıktan sonra ise, seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.