'Hastane Sınıfı' öğrencilerinin karne sevinci

Hastane sınıfıyla hem eğitimlerini hem tedavilerini sürdürüyorlar

İSTANBUL Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan hastane sınıflarında hem eğitimlerine hem tedavilerine devam öğrenciler karne sevinci yaşadı. Karne töreninde konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün bizim için ayrı bir mutluluk günü çünkü hastane sınıfımızda okuyan çocuklar karnelerini alıyor, geniş bir öğrenci grubu var. Sağlıklarını tekrar onlara kazandırmaya uğraşırken sevgili öğretmenlerimiz de onlara geleceklerini hediye ediyorlar" dedi.

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de çeşitli hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gören, kronik rahatsızlıkları dolayısıyla örgün eğitime katılmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları amacıyla oluşturulan hastane sınıflarında eğitim gören öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Törene Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, öğrenciler ile aileleri ve çok sayıda hastane personeli katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken şiir okunması ve öğrencilerden oluşan koronun söylediği şarkıyla devam etti. Ardından derslerinde başarı sağlayan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere karneleri takdim edildi. Hem tedavilerini sürdüren hem karne heyecanı yaşayan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öte yandan şehir hastanesinde 3-17 yaş aralığında olan okul öncesi çağı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 19 öğretmenle, 168 ders kitabıyla dersler gerçekleştiriliyor.

"Çok önem verdiğimiz bir proje"

Hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için çaba gösterdiklerini ifade eden ve bugün karnelerini alıyor olmalarından büyük mutluluk duyduğunu aktaran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün bizim için de ayrı bir sevinç, mutluluk günü çünkü hastane sınıfımızda okuyan çocuklar karnelerini alıyor. Hastane sınıfımızda geniş bir öğrenci grubu var, 864 tane kayıtlı öğrencimiz var, bugün burada 30 civarı çocuğumuz var. Bunlar daha çok fizik tedavi, genel pediatri gibi kalabalık içine çıkmasına engel olmayan çocuklarımız ama hematoloji, onkoloji gibi bağışıklık sistemi problemi olan çocuklarımız karnelerini odalarında alacaklar, bu çocuklar derslerini de bire bir odalarında alıyorlar. 18 öğretmenle anaokulundan tutunda lise son sınıfa kadar her branşta hastanemizde çocuklar derslerini devam ettiriyorlar. Aslında biz onların sağlıklarını tekrar onlara kazandırmaya uğraşırken sevgili öğretmenlerimiz de onlara geleceklerini hediye ediyorlar. Çünkü onların eğitim hayatlarının sağlık nedeniyle sekteye uğramasını engelliyorlar. Bu anlamda çok önem verdiğimiz bir proje, bugün 1 yıllık emeğin final günü. Belki de onların çok güzel, pırıl pırıl geleceğinde nemli bir kilometre taşı olan belgeleri olacak. İnşallah bu hastanedeki son karne töreni olarak geçer, bundan sonrakiler sağlıklı, sıhhatli kendi okullarında geçer diye ümit ediyoruz. Çocuklarımızın bir kısmı derslerini birebir odalarında alıyor bir kısmı da toplu sınıflarında alıyor genelde küçük sınıflar halinde oluyor çünkü sınıf farkı da olduğu için bu şekilde yürüyen etkili, güzel bir sürecimiz var" dedi.

"Bu günlere gelebildiğimiz için mutluyum"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası yaralandığını ve tedavisinin şehir hastanesinde sürdüğünü anlatan 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Berke Yanar, "Karne alacağımı duyduğumda baya heyecanlanmıştım beni de böyle bir projeye dahil etmeleri benim için bir mutluluk ifade ediyor. Güzel bir gün, bu günlere gelebildiğimiz için mutluyum, öncelerinde bu günlere geleceğimi düşünmüyordum. Böyle bir konuşma yapacağımı hiç hayal edemezdim ama şu anda bu konuşmayı yaptığım, arkadaşlarımla beraber olduğum için gayet mutluyum. Hastanede dersler güzel geçiyor, ben 9'uncu sınıfım. İskenderun'dan geldik, depremden ilk çıktığım zaman yoğunluk olduğu için bizi Mersin Hastanesi'ne gönderdiler. İyi ki böyle bir hastane varmış ki bizi direkt buraya gönderdiler. İyi ki de bu hastanedeyim, bu hastane bize birçok şey kattı" ifadelerini kullandı.

"Derslerimiz iyi, bizim için güzel bir şey"

Hastane sınıfında eğitim alan, depreme Kahramanmaraş'ta yakalandığını anlatan 12 yaşındaki Onur Ağyar, "2 aydır buradayım ondan önce de plastik cerrahide yattım, Kayseri Hastanesi'nde yattım. Biz Maraş'ın ilçesinden geliyoruz. Birinci depremde aşağı inmiştim, ikinci depreme yakalandık, kaçamadık. Derslerimiz iyi bize deprem anlarını hatırlatmamaya çalışıyorlar, eğlendirmeye çalışıyorlar. Bizim için güzel bir şey. Karnemizi okuldan almak isterdim öyle olmadı ama burada da almak büyük bir şey, karnemizi alamaya da bilirdik" şeklinde konuştu.