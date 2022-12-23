Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni karar aldı. Randevusunu iptal etmeyenler için yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Peki, Hastane randevusuna gitmezsem ne olur, ceza alır mıyım? MHRS randevusuna gitmezsem ceza alır mıyım?

Mhrs'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni karar aldı. Randevusunu iptal etmeyenler için yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Peki, Hastane randevusuna gitmezsem ne olur, ceza alır mıyım? MHRS randevusuna gitmezsem ceza alır mıyım? İşte detaylar...

HASTANE RANDEVUSUNA GİTMEZSEM NE OLUR?

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenler için harekete geçti. Artık randevusuna sadık kalmayanlara yaptırım uygulanacak. Randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.