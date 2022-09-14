Son zamanlarda Hastane randevularına kota getirildi mi? Sorusu, duyumlar ile birlikte çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Vatandaşlar Hastane randevu kotası nedir? Ve Hastane randevularına kota getirildi mi? Sorularını merak ediyor. Sağlık problemi yaşayan vatandaşlar için büyük önem arz eden bu konu hakkındaki duyumlar ne kadar gerçek? Hastane randevu kotası nedir? Hastane randevularına kota getirildi mi?

Günlük hayatımızda yaşadığımız sağlık problemlerini gidermek için almakta olduğumuz hastane randevularına kota getirileceği iddiaları oldukça duyulmaya başlandı. Duyumlardan sonra Sağlık Bakanlığı, hastane randevularının ayda 3 kez ile sınırlandırıldığı iddialarına yanıt verdi. Peki, bu konu hakkındaki duyumlar ne kadar gerçek? Hastane randevu kotası nedir? Hastane randevularına kota getirildi mi?

HASTANE RANDEVU KOTASI NEDİR?

İnternet üzerinde bazı sosyal medya platformları aracılığı ile aylık hastane randevu sayılarının 3 adet ile sınırlandırılacağı haberi duyuluyordu. Bu duyumlara ilişkin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada soruları yanıtladı.

HASTANE RANDEVULARINA KOTA GETİRİLDİ Mİ?

İnternet üzerinde yayınlanan birçok duyuma, Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı açıklama gerçekleştirildi. Yapılan yazılı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtilerek, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" denildi.