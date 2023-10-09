Hastalığı olana 1800 prim günüyle erken emeklilik! SGK malulen emekli eden hastalıklar listesi

1800 prim günüyle yaş şartı olmadan emeklilik mümkün. Hastalığı nedeniyle çalışmakta zorlanan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kolaylık sağlıyor. Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün uzun vadeli prim ödemesi yeterli oluyor. İşte, çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyen kişilerin malulen emeklilik şartları ile ilgili tüm detaylar!

Hastalığı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kişilere emeklilik kolaylığı sağlanıyor. Hasta olanlar ve bu durumu sağlık kurulu ile raporlayabilen kişiler, yaş şartına bakılmaksızın emekli ediliyor. En az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilen çalışan malulen emekli oluyor ve maaş bağlanıyor.

1800 GÜN ŞARTI BULUNUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık durumu elverişli olmayan kişilere destek sağlıyor. Çalışırken çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlere aylık bağlanıyor.

Bu desteği alabilmek için hastalığınızın malulen emeklilik kapsamına alınması gerekiyor. SGK'nın belirlediği gün ve yıl şartı da önem taşıyor. Sağlık kurulundan alınacak raporun ardından çalışma hayatına son verilmesi şartı yer alıyor.

Malulen emekliye ayrılacak olan kişide sigortalı 10 yıl çalışma şartı aranıyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolu fark etmiyor.

10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olması gerekiyor.

SİGORTA KOLU FARK ETMİYOR

Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmeli. Sağlık sorunu işe başladıktan sonraki tarihte ortaya çıkmalı.

Çalışanın 4A sigortası varsa işten ayrılmış olması gerekiyor. 4B'li çalışan ticari faaliyetlerine son vermeli ve prim borçları bulunmamalı. 4C kapsamında çalışanların da görevden ayrılması şartı var.

SGK MALULEN EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR LİSTESİ

Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

Epilepsi

Demans

Beyin tümörleri

Parkinson sendromu

Serebral palsi

Multiple Skleroz (MS)

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Görme azlığı

Retina kanamaları

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

Anemi

Kol, bacak gibi organ kaybı

Behçet hastalığı

Gastrointestinal kanamalar

Karaciğer sirozu

Karaciğer nakli

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Kalp nakli

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Tüberküloz

AIDS

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