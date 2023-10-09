Hastalığı olana 1800 prim günüyle erken emeklilik! SGK malulen emekli eden hastalıklar listesi
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1800 prim günüyle yaş şartı olmadan emeklilik mümkün. Hastalığı nedeniyle çalışmakta zorlanan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kolaylık sağlıyor. Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün uzun vadeli prim ödemesi yeterli oluyor. İşte, çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyen kişilerin malulen emeklilik şartları ile ilgili tüm detaylar!
Hastalığı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kişilere emeklilik kolaylığı sağlanıyor. Hasta olanlar ve bu durumu sağlık kurulu ile raporlayabilen kişiler, yaş şartına bakılmaksızın emekli ediliyor. En az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilen çalışan malulen emekli oluyor ve maaş bağlanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık durumu elverişli olmayan kişilere destek sağlıyor. Çalışırken çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlere aylık bağlanıyor.
Bu desteği alabilmek için hastalığınızın malulen emeklilik kapsamına alınması gerekiyor. SGK'nın belirlediği gün ve yıl şartı da önem taşıyor. Sağlık kurulundan alınacak raporun ardından çalışma hayatına son verilmesi şartı yer alıyor.
Malulen emekliye ayrılacak olan kişide sigortalı 10 yıl çalışma şartı aranıyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolu fark etmiyor.
10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olması gerekiyor.
Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmeli. Sağlık sorunu işe başladıktan sonraki tarihte ortaya çıkmalı.
Çalışanın 4A sigortası varsa işten ayrılmış olması gerekiyor. 4B'li çalışan ticari faaliyetlerine son vermeli ve prim borçları bulunmamalı. 4C kapsamında çalışanların da görevden ayrılması şartı var.
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