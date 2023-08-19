Devlet hastanesinde bıçak parası isteyen doktor, zor durumdaki hastaya traktör sattırmış

İstanbul'da ameliyat edeceği hastalarından bıçak parası almakla suçlanan, kamu hastanesinde görevli doktor B.E. tutuklanırken, skandalla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını söyleyen bir hasta yakını, "Kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım." dedi.

İstanbul'da hastalarından bıçak parası aldığı gerekçesiyle tutuklanan doktorla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir hasta yakını, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını belirterek, "Kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım." ifadelerini kullandı.

HASTALARINDAN PARA ALAN DOKTOR GÖZALTINDA

İstanbul'da bir devlet hastanesinde görev yapan doktor B.E.'nin ameliyat edeceği hastalarından bıçak parası istediği, bunu reddedenlerin ameliyatlarına girmeyip, asistanlarını ameliyata soktuğu öne sürüldü. Skandal olay, bir hasta yakınının şikayetiyle ortaya çıkarken, polis ekipleri doktoru hastanede gözaltına aldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

YEĞENİNİN AMELİYATI İÇİN TRAKTÖRÜNÜ SATMIŞ

Mağdur bir hasta yakını verdiği ifadesinde, yeğeninin ameliyatı için traktörünü sattığını söyledi. Hasta yakını, "Yeğenimi muayene ettikten sonra kanserin ciğere sıçramak üzere olduğu ve ölümcül sonucu olacağını, kendisinin 500 bin liraya ameliyatı halledeceğini söyledi. Para vermeyip sıraya girersek, uzun süre bekleyip sıradan bir doktora ameliyat olacağımızı söyleyince ben de traktörümü satıp ödeme yaptım" ifadelerini kullandı.

RÜŞVET ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BAŞKASININ TELEFON HATTINI KULLANDI

Doktorun, yaptığı rüşvet görüşmelerinin açığa çıkmaması için kendi telefonunu kullanmadığı tespit edildi. Rüşvet parasını alacağı gün ve saati bildirmek için, başkasının üzerine kayıtlı bir hattı kullandığı ortaya çıktı.

KAMU HASTANESİNDE 120 BİN, ÖZEL HASTANEDE 150 BİN LİRA

Yapılan çalışmalarda şüphelinin ameliyatlarında tarife belirlediği, hastanın durumuna göre kamu hastanesinde 120 bin lira, özel hastanede 150 bin lira bıçak parası istediği öğrenildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda doktorun hastanedeki odası didik didik arandı. Rüşvetten elde edildiği düşünülen 275 bin liraya ve çok sayıda gayrimenkule ait belgelere de el konuldu. Doktor B.E., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.