Hasta duası nasıl okunur? Hasta kişiye hangi dualar okunur?

Hasta kişiye şifa bulması için hangi dua okunmalı? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Hasta kişi yaşadığı sağlık problemleri yüzünden doktora giderek önce yapması gerekeni yapmalı ve daha sonra Allah'a sığınması, dua etmesi gerekir. Peki Hasta duası hangisidir? Hasta kişiye hangi dualar okunur?

Hasta duası, Hasta olan bir kişinin kendisine veya çevresinde yer alan hasta birisine şifa olması için rabbine sığınması ve dua etmesi gerekir. Hastalıktan kurtulmak için en etkili, en tesirli dualar sıkça merak edilmektedir. Hasta kişinin şifa bulması için Peygamber Efendimiz 'in şifa duası başta olmak üzere okunabilecek birden fazla dua bulunmaktadır. Peki bu Hasta duası hangisidir? Hasta kişiye hangi dualar okunur?

HASTA DUASI

Hasta duası, hasta olan kişinin kısa süre içerisinde derman bulması, şifaya kavuşması için okunacak dualardan birisidir. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin bütün herkese şifa duası okunabilmektedir.

ŞİFA DUASI OKUNUŞU

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

ŞİFA DUASI ANLAMI

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur.»" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU ŞİFA DUASI OKUNUŞU

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU ŞİFA DUASI ANLAMI

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)