Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Hassa ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hassa nerede? Hassa nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hassa hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Hassa ilçesi merak edildi. Peki, Hassa nerede? Hassa nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hassa hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

HASSA NEREDE?

Hassa, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 57.361

Yüzölçümü: 56,409

HASSA NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Hassa ilçesinin nüfusu 57.361'dir.

HASSA HANGİ İLE BAĞLI?

Hassa, Hatay ilinin bir ilçesidir. Nüfusu 57.361 kişidir. Amanos Dağlarının doğuya bakan eteklerinde, Hatay-Gaziantep il sınırında yer almaktadır.

Tarihçe

Hassa ilçesi, 1864-1865 yıllarında Amanos Dağlarında yaşamakta olan "Ulaşlı" boyunun isyanı üzerine bölgeye gönderilen Osmanlı Fırka-i Islahiye birlikleri komutanı olan İbrahim Derviş Paşa'nın isyanı bastırarak bölgede konaklaması ile kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızlarca işgal edilen ilçe 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile 5 Ocak 1922 tarihinde Fransız birliklerince boşaltıldı. Hassa, Hatay'ın Türkiye'ye katılışına kadar Gaziantep ili Islahiye ilçesine bağlı bir bucak iken, Hatay'ın 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılımı ile ona bağlı ilçe konumuna erişmiştir.

Coğrafya

Hassa ilçesinin yüzölçümü 520 km²'dir. Hatay ilinin kuzeyinde Hatay'a 80 km uzaklıkta, Amanos Dağlarının eteğinde kurulmuştur. Suriye ile 24 km sınırı bulunmaktadır. Hassa ilçesi, coğrafi konum ve yüzölçümü bakımından Hatay'ın 3.büyük ilçesidir. İlçe merkezi Yeni Mahalle, Çay Mahallesi, 15 Kasım Mahallesi, Tepebaşı Mahallesi, Dervişpaşa Mahallesi ve Girne Mahallesi olmak üzere 6 mahalleden oluşmaktadır. İlçe, 39 belde ve köyleri içeren mahalleden oluşmaktadır.

İlçe merkezinin içme suyu ihtiyacı Ödek, Pınarbaşı, Uyuzpınarı ve İncesu kaynak sularından sağlanmaktadır. Ayrıca Çardak Yaylasından getirilen ve sadece içme suyu olarak kullanılan su, ilçenin belirli yerlerinde halkın ihtiyacını karşılamaktadır.

Ekonomi

Hassa ilçesinin ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde yaş sebze ve meyve (üzüm, nar vb.) önemli yer tutmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri olarak koyun ve keçi yetiştiriciliği ön planladır. İlçede kamu iktisadi kuruluşlarına ait Çukobirlik, Tarım Kredi Kooperatifi, Toprak Mahsulleri Ofisi bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 2 adet çırçır ve prese fabrikası, 1 adet mısır kurutma tesisi, 1 adet zeytinyağı fabrikası, 5 adet plastik doğrama atölyesi, 2 adet briket, parke ve beton direk atölyesi bulunmaktadır.

Hassa

Hatay il merkezine yaklaşık olarak 79 kilometre uzaklıkta bulunan Hassa, Hatay'ın en kuzey ilçelerindendir.

Yakın bir tarihe sahip olan ve yeşillik alanları olan Hassa, nar yetiştiriciliği ile ünlü ilçelerden biridir. Tarihi yapı ve gezilecek yer çok fazla bulunmadığından, Hassa'da yeşillikler arasında gezintiye çıkmak; yapılacak güzel aktivitelerdendir.