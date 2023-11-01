Hassa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
İ.E. idaresindeki 27 AOH 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hassa-İslahiye kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.
Sürücü İ.E. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan H.E. de yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil